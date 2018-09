Fiere: incontro Bologna-Rimini-Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 4 SET - Incontro in Regione sulle alleanze fieristiche con i tre sindaci di Bologna, Rimini, Parma e i presidenti delle tre rispettive fiere, alla presenza tra gli altri del governatore Stefano Bonaccini, sostenitore della società unica regionale. A differenza del sindaco di Bologna, Virginio Merola, che non disdegnerebbe un'alleanza fieristica tra il capoluogo emiliano e Milano, come ha ribadito anche nei giorni scorsi. "Un incontro positivo - lo definisce la Regione in una nota - servito per definire il percorso utile ad arrivare a un rapporto sinergico. Sul tavolo ci sono ipotesi di lavoro che si è deciso di approfondire. A breve ci sarà un nuovo incontro per proseguire nel confronto di merito". Poco prima, M5s e Sinistra Italiana in Regione avevano chiesto di sciogliere proprio il nodo delle alleanze di BolognaFiere, visto l'obiettivo regionale della società unica - contenuto anche nel Defr in discussione in commissione Bilancio - che però contrasta con l'ipotesi milanese avanzata dal sindaco di Bologna.