F1: Montezemolo, Ferrari sappia perdere

(ANSA) - LONDRA, 04 SET - Luca Cordero di Montezemolo assolve la Mercedes per il gioco di squadra di Monza, e punge la Ferrari invitandola "a saper perdere". In un'intervista esclusiva alla Bbc l'ex presidente del team del Cavallino rampante ha anche rimproverato i tifosi della Rossa per i fischi a Lewis Hamilton, definiti "un grande errore", e ha auspicato maggior chiarezza a Maranello sul nome del pilota che affiancherà Sebastian Vettel la prossima stagione. "Lewis è un fantastico campione, sempre stato molto corretto. E' stato protagonista di una grande gara, e basta - il commento di Montezemolo -. Quello che è successo è stato molto negativo. Bottas non ha fatto nulla di scorretto o sbagliato, ha semplicemente corso la sua gara". "Nella vita è difficile vincere, ma è ancora più difficile saper accettare la sconfitta. La Mercedes ha fatto il suo, quando decidevo io, nelle condizioni della Mercedes a Monza, avrei fatto esattamente la stessa cosa".