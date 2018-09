Rissa nel Reggiano, due feriti

(ANSA) - BOLOGNA, 3 SET - Un uomo con naso e mascella spaccati, un altro ferito da abrasioni e un coltello sparito. E' questo il bilancio di una rissa avvenuta tra quattro amici e colleghi di origine indiana, il 19 agosto, al Parco delle Feste di Luzzara, nella Bassa reggiana. I quattro protagonisti della vicenda, identificati dai carabinieri, sono stati ora denunciati per rissa aggravata.

Stando ai primi accertamenti, a scatenare la furia degli stranieri, fra i 30 e i 35 anni, sarebbe stato l'uso smodato di alcolici e un complimento mal interpretato rivolto alla ragazza di uno dei quattro conoscenti. Ad avere la peggio, nella zuffa, uno dei contendenti che ha riportato serie fratture al volto causate dai pugni che gli sono stati inferti, per una prognosi di 25 giorni di convalescenza. Secondo le testimonianze raccolte nella rissa sarebbe spuntato anche un coltello, non ritrovato però dai carabinieri durante l'intervento.