Anche a Bologna arriva il "taser"

Giallo, ben visibile nella sua fondina sul fianco opposto rispetto a dove il militare tiene l'arma d'ordinanza. È il "taser", la pistola elettrica non letale che immobilizza con una scossa chi viene colpito e che da mercoledì 5 settembre sarà in dotazione anche ai carabinieri di Bologna. A poterla utilizzare saranno, a turno, 20 militari del Nucleo Radiomobile, scelti per la sperimentazione di tre mesi.

Il dispositivo è stato presentato in mattinata dal comandante provinciale, colonnello Valerio Giardina: "Questo strumento - ha detto - renderà sicuramente più efficace l'azione dei nostri carabinieri, per rendere inoffensive le minacce da parte di aggressori".