Raccoglie fondi per diventare uomo

(ANSA) - BOLOGNA, 2 SET - "Anche pochi euro fanno la differenza. Il tuo aiuto potrebbe cambiare la mia vita, permettendomi di essere chi ho sempre sentito di essere". E' il messaggio di Francesco, 21 anni che ha lanciato una raccolta fondi per pagarsi la mastectomia e avviare la transizione per diventare uomo. All'anagrafe Francesca Cicconetti, riminese iscritto all'università di Bologna, il suo appello è rilanciato dal Corriere di Romagna.

"Ora sono un ragazzo trans eterosessuale mentre prima, come tanti altri come me, mi reputavo lesbica ma mi stava molto stretta come definizione. Mi consideravo una donna attratta dalle donne ma è tutta un'altra cosa. Da quasi due anni sto con una donna con cui mi trovo molto bene", racconta al quotidiano.

"Soffro fisicamente e psicologicamente, per questo raccolgo fondi per potermela permettere prima e privatamente. Il costo è sui 9.000 euro per le operazioni all'estero, ed è quindi una grossa spesa da affrontare da solo, ma insieme potrebbe essere più veloce e facile!".