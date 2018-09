Nudo in fontana a Bologna, multato

E' stato visto mentre faceva il bagno nudo, attorno alle 6 del mattino, nella fontana del Nettuno, al centro dell'omonima piazza nel cuore di Bologna. Per questo motivo uno spagnolo 20enne sarà multato per atti osceni e per la violazione del regolamento di polizia urbana.

E' intervenuta una volante della Polizia, su segnalazione di un passante e della pattuglia dell'Esercito presente per la vigilanza nella piazza. Piegato a bordo della fontana c'era un mantello nero, unico indumento che il giovane aveva con sé. Si pensa ad una goliardata.