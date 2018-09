Disinnescata la bomba nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 2 SET - E' terminato intorno alle 11 il disinnesco di un ordigno bellico a Pianoro, nel Bolognese, operazioni per cui sono state evacuate in mattinata circa settemila persone residenti nella zona, in località Pian di Macina. I militari del genio ferrovieri dell'Esercito di Castel Maggiore, coordinati dalla prefettura, provvederanno al trasporto della bomba d'aereo americana, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, in una vicina cava per il brillamento. Dopo il despolettamento, le persone hanno iniziato a rientrare nelle proprie case. L'area di ritrovamento dell'ordigno era nei pressi dei binari ferroviari, per cui la circolazione dei treni sulla linea convenzionale era stata sospesa dalle 9.