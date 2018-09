Furti in serie nelle chiese, denunciato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 1 SET - In tre giorni avrebbe derubato quattro chiese nel comune reggiano di Correggio. Questa l'accusa che i carabinieri muovono a un ventenne di Castellarano, denunciato per furto aggravato e continuato per aver saccheggiato forzandole con un cacciavite le cassette con le offerte dei fedeli nelle chiese di Santa Chiara, San Sebastiano, San Francesco e nella cappella Mater Amabilis: danni per oltre duemila euro.

Il presunto ladro è stato identificato anche grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale e delle telecamere di una delle chiese. L'altra mattina una pattuglia ha rintracciato un giovane perfettamente corrispondente, per caratteristiche fisiche e abbigliamento, a quello filmato. Fermato, è stato trovato in possesso di un cacciavite.