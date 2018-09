F1:Bugani(M5s) rideremo insieme con 2 Gp

(ANSA) - BOLOGNA, 1 SET - "Mai stato in dubbio il Gp di Monza.

Imola e Monza non sono alternativi. Imola è nel cuore della motor valley e il Gp di Imola, insieme a Monza, ha fatto la storia. Se un domani avremo due gp in Italia rideremo insieme".

Lo dice all'ANSA Massimo Bugani capogruppo M5s in Comune a Bologna e membro dell'associazione Rousseau, commentando le parole di Matteo Salvini a Monza. "Stiamo lavorando per riavere la Ferrari anche a Imola insieme al Gp. Nei prossimi giorni capiremo se si può aprire uno spiraglio", aveva detto nei giorni scorsi Bugani.