Diocesi Bologna, qui 2 migranti Diciotti

(ANSA) - BOLOGNA, 1 SET - Due migranti della nave Diciotti saranno ospitati a Bologna. Lo annuncia la Caritas della diocesi guidata dall'arcivescovo Matteo Zuppi, in una nota firmata dal direttore, don Matteo Prosperini. "La risposta della Chiesa italiana è stata generosa e numerose le offerte di disponibilità; i migranti verranno perciò ospitati in svariati luoghi del nostro Paese. Alla nostra Diocesi ne saranno affidati due, che giungeranno nei prossimi giorni".

"La Chiesa di Bologna, attraverso Caritas, ha lavorato e lavorerà in rete con realtà presenti in Diocesi che hanno come vocazione l'accoglienza, affinché l'ospitalità di queste due persone sia condivisa ed ognuno possa mettere a frutto la propria competenza, con l'auspicio che anche questa esperienza, come quelle già vissute in questi anni, arricchisca le nostre comunità e la nostra Chiesa di umanità e di Fede nel Vangelo".

Secondo quanto riportano media riminesi, inoltre, altri due stranieri saranno ospitati dalla diocesi della città romagnola.