Scoppio in azienda chimica, due feriti

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 31 AGO - Uno scoppio seguito da una vampata di fuoco ha ferito, in modo non grave due lavoratori all'interno di un'azienda chimica di Reggio Emilia. Erano circa le 15 quando i due stavano lavorando per una piccola bonifica nel cortile esterno della Rai Chem srl, azienda - situata nell'area industriale Villaggio Crostolo, in via Gasparini, nella periferia reggiana - che produce catalizzatori per autoveicoli. All'improvviso all'interno di un setaccio abbandonato da tempo si è avviata la reazione chimica di una sostanza infiammabile, perossido di benzoile. Scoppio e le fiamme hanno provocato ustioni lievi sulla parte destra del volto e in parte sul braccio di un romeno di 30 anni, poi ha colpito un 30enne connazionale e coetaneo, che stava transitando col muletto. Sono intervenute immediatamente due ambulanze che hanno poi trasportato all'ospedale di Reggio i feriti. Sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed eliminato ogni traccia di sostanza chimica.