Rapinò una donna per incasso onlus

(ANSA) - MODENA, 31 AGO - La polizia di Stato di Mirandola, in provincia di Modena, ha dato esecuzione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di un 47enne italiano ritenuto l'autore di una rapina avvenuta durante la fiera della cittadina, tra il 19 ed il 20 maggio. Quella sera una donna, dopo aver lasciato lo stand della Fondazione Onlus Ant Italia, che stava facendo una raccolta fondi, si stava avviando proprio verso la sede dell'Ant, in vicolo Bonatti. E' stata aggredita alle spalle da un uomo che le ha strappato la borsetta, sottraendole così, oltre a vari oggetti personali, 280 euro, nonché l'incasso della serata che ammontava a 72 euro. A seguito dell'aggressione la donna aveva riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni.