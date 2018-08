Rapinata e molestata, due fermati da Cc

(ANSA) - MODENA, 31 AGO - I carabinieri di Carpi, in provincia di Modena, hanno fermato alle cinque del mattino due tunisini, di 33 e 35 anni, ritenuti responsabili di una rapina e di una aggressione sessuale che sarebbero avvenute la notte scorsa. E' successo intorno alle 23 in un parco della cittadina emiliana e la vittima è una 41enne connazionale. I due, secondo gli accertamenti dei militari, dopo aver molestato sessualmente la donna, l'avrebbero percossa ferendola ad un occhio, per impossessarsi del suo cellulare e di 70 euro, fuggendo successivamente a piedi. Il fatto è stato segnalato da un passante. I due sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni, accusati di rapina e violenza sessuale. La donna è stata visitata all'ospedale di Carpi.