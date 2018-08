Migranti: ex prefetto Padova, porcherie

(ANSA) - PADOVA, 31 AGO - "E' vero che ne abbiamo fatte di porcherie": a parlare il 14 aprile 2017 sarebbe stato l'ex prefetto di Padova, Patrizia Impresa, in un dialogo con l'allora vice prefetto vicario di Padova, Pasquale Aversa, delegato per l'accoglienza migranti. La conversazione, diffusa dal 'Mattino di Padova', sarebbe stata intercettata dai carabinieri e finita in un'inchiesta sulla gestione dell'accoglienza in Veneto, in particolare sulla coop Ecofficina Educational poi Edeco, che gestisce anche i Cpt di Bagnoli e Cona, e che in una intercettazione sostiene con i funzionari prefettizi la necessità di "far quadrare i conti".

Impresa, ora prefetto di Bologna dai primi di luglio, non è indagata, mentre risultano indagati Aversa e la funzionaria Tiziana Quintario, anche lei ora a Bologna, insieme ai capi della Edeco, Simone Borile, Sara Felpatti e Gaetano Battocchio.

Il deputato Galeazzo Bignami (Fi), definendo 'desolante' il quadro che emerge da Padova, chiede che Patrizia Impresa venga rimossa dall'incarico di prefetto di Bologna.