Imprenditori Iran all'autodromo di Imola

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 31 AGO - Incontro con l'industria iraniana mercoledì 5 settembre all'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola: promosso con l'azienda I-Pars e Confindustria Emilia, vi parteciperanno 40 imprenditori, investitori e manager iraniani di diversi settori (automazione e packaging, automotive, costruzioni, cosmetica, sollevamento, medicale, oil & gas, food & beverage) con lo scopo di acquistare materie prime, prodotti e macchinari in Italia, il Paese con il quale l'Iran ha il maggiore interscambio in Europa.

Le aziende sono di medie e grandi dimensioni, molte con fatturati di decine e centinaia di milioni e alcuni gruppi industriali che superano anche il miliardo, e stanno programmando investimenti e acquisizioni.

L'evento si inserisce nella cornice di 'FaRete' (5-6 settembre a Bologna), fiera dedicata agli incontri business to business, con un migliaio di aziende partecipanti e delegazioni imprenditoriali da trenta Paesi. Fra queste, quella iraniana sarà la più numerosa.