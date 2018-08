Camilleri,farò brillare gioiello Ferrari

(ANSA) - MONZA, 31 AGO - "La Ferrari è un gioiello, il mio lavoro è farla continuare a brillare sotto tutti gli aspetti": così il nuovo ad Louis Camilleri, ha chiarito il suo impegno nel nuovo ruolo, senza indicare una priorità fra i risultati sportivi della scuderia, la produzione di auto di eccellenza e la valorizzazione del titolo in Borsa. "Come Ceo, non puoi dare percentuali a quanto tempo spendi su che cosa - ha replicato Camilleri, parlando a Monza, dove la scuderia è impegnata nel Gp d'Italia di Formula 1 -, si spende il tempo necessario su tutto e questo intendo fare. Abbiamo un grande gruppo di manager e abbiamo un grande team principal. La Ferrari è un gioiello, il mio lavoro è farla continuare a brillare sotto tutti gli aspetti".