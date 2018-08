Basket: 'Invictus Academy' di Savic

(ANSA) - BOLOGNA, 31 AGO - Educare e formare bambini e ragazzi, facendoli migliorare come giocatori di basket, con i valori dello sport. E' l'obiettivo dell'Invictus Academy, fondata da Zoran Savic (ex giocatore di Virtus, Fortitudo, Real Madrid e Barcellona) e Michele Forino che, grazie ad un accordo con il Comune di Bologna, avrà come propria 'casa' il Paladozza.

"Il nostro progetto punta a rilanciare il basket di Bologna, a partire da giovani e giovanissimi. E' un modo per ridare qualcosa a una città che, nella mia carriera ma soprattutto nella mia vita, ha significato tantissimo", è la dichiarazione di Savic, assente alla conferenza di presentazione. Oltre alla scuola di basket fondata a Dubai, nascerà l'Academy e dal 3 settembre ci saranno gli 'Open day' per i bambini nati dal 2004 al 2006 (settore giovanile) e dal 2007 al 2010 (minibasket). In programma poi tornei di minibasket e giovanili di carattere nazionale e internazionale, con giocatori ospiti come testimonial, da Prato a McNealy e Ebeling.