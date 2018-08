Usa figlio piccolo per furti in farmacia

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - Ha rubato numerosi prodotti da banco in una farmacia di Bologna, facendosi aiutare inconsapevolmente dal figlio piccolo. E' stata la polizia a scoprire il 'modus operandi' di un georgiano di 45 anni, con precedenti, che è stato denunciato per furto aggravato, in quanto "ha indotto una persona non imputabile a partecipare al reato". Le indagini del commissariato Santa Viola sono scattate dopo la denuncia della titolare della farmacia di via Tommaseo: nel negozio, erano spariti prodotti per un totale di 723 euro.

Grazie alle telecamere di sorveglianza i poliziotti hanno ricostruito che il 45enne, con l'aiuto di un complice e del bambino, che come se fosse addestrato indicava o prelevava i prodotti, era riuscito a sottrarre la merce. Il piccolo, inoltre, raccoglieva i numeri 'eliminacode' per dare più tempo al padre. Nei controlli in casa del georgiano sono stati ritrovati gli abiti indossati da padre e figlio durante il furto, ma anche diversa refurtiva che potrebbe essere provento di altri 'colpi'.