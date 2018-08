Raduno a Salsomaggiore per 70 anni Ape

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - E' iniziato il conto alla rovescia per EuroApe 2018, il maxi raduno internazionale che dal 21 al 23 settembre celebrerà a Salsomaggiore Terme (PR) i 70 anni dell'iconico veicolo a tre ruote della Piaggio. Nell'occasione, la Casa di Pontedera ne presenterà la nuova versione 50, che monta un motore in regola con i parametri Euro4 sull'inquinamento.

Per EuroApe 2018 sono attesi nella cittadina termale emiliana mezzi storici e moderni provenienti da tutto il continente. Il programma prevede l'apertura dei festeggiamenti venerdì 21 settembre, con l'ingresso in centro della carovana degli equipaggi del tour "Apeggiando per l'italia". Punti di ritrovo privilegiati dei partecipanti saranno l'Ape Village e l'Ape Club Lounge, aperti dal mattino di sabato 22. La kermesse è organizzata da Ape Club d'Italia e da Piaggio Veicoli Commerciali. Per partecipare ci si può iscrivere online sul sito dedicato www.temperino.it/euroape.