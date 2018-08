'Mutina Boica' ricorda fondazione Modena

(ANSA) - MODENA, 30 AGO - Salire sul carro da guerra di Ettore, principe troiano domatore di cavalli, visitare accampamenti ricostruiti come in epoca romana, assistere a battaglie campali e giochi di gladiatori, seguire conferenze, concerti, laboratori per bambini e cenare in un'osteria dell'antica Roma, Caupona Mutinensis, con menù storico rielaborato ed attualizzato al gusto contemporaneo: è il programma della decima edizione di 'Mutina Boica', dal 31 agosto al 9 settembre a Modena con il contributo del Comune e in partenariato con i Musei Civici, in occasione dei 2.200 anni dalla fondazione di Mutina (2017).

'Mutina Boica' comincia con una tre giorni dedicata all'Iliade, ripercorrendo le vicende della guerra di Troia. Dal 6 al 9 settembre la storia della fondazione di Modena diventerà poi il nucleo del programma con epiche battaglie tra celti e romani, fuochi gallici e castra romani, gladiatori, giochi equestri e una grande novità a due ruote, il Carro celtico, una vera e propria ricostruzione di un carro da guerra.