Soccorso fungaiolo 74enne nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 29 AGO - Un uomo di 74 anni in cerca di funghi sull'Appennino Modenese è caduto, ferendosi al volto, in località I Taburri, non distante dal rifugio Gran Mogol, a monte di Fellicarolo, frazione di Fanano. Raggiunto dal Soccorso Alpino, è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara con l'elicottero.

E' stata la Centrale operativa 118 Emilia Est ad attivare le squadre del Soccorso Alpino in tarda mattinata, che sono arrivate sul posto insieme all'eliambulanza alzatasi in volo da Pavullo nel Frignano.

L'uomo, residente in provincia di Modena, scivolando ha battuto violentemente la faccia contro le rocce della pietraia che stava attraversando. E' rimasto comunque cosciente e in grado di muoversi, riuscendo a dare l'allarme. Dopo aver ricevuto le prime cure è stato trasportato a bordo di un mezzo del Soccorso Alpino fino a un prato vicino al rifugio, dove nel frattempo era atterrato il team tecnico-sanitario dell'elisoccorso che aveva allestito il campo base.