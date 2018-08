Matera-Ravenna passa per il 'Purgatorio'

(ANSA) - MATERA, 29 AGO - Una rappresentanza di cittadini di Matera parteciperà il 9 settembre a Ravenna alle commemorazione annuale della morte di Dante Alighieri.

L'iniziativa - è specificato in una nota della Fondazione "Matera-Basilicata 2019" - anticipa quanto previsto nel programma per la "Capitale europea della cultura 2019", con la comunità materana coinvolta nella creazione di "Purgatorio - Chiamata Pubblica per la Divina Commedia" di Dante Alighieri. Il lavoro - coprodotto da Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Matera-Basilicata 2019 in collaborazione con il Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e Iac-Centro Arti Integrate di Matera - prevede 15 repliche dello spettacolo "Purgatorio" tra maggio e giugno 2019.