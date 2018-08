Jean Michel Byron alla Rocchetta Mattei

(ANSA) - BOLOGNA, 29 AGO - Jean Michel Byron, cantante sudafricano e frontman nei primi anni '90 del gruppo rock statunitense Toto, sarà in concerto alla Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi (Bologna) il 31 agosto.

L'artista riproporrà brani dei Toto che portano anche la sua firma, accanto a pezzi famosi di altri artisti internazionali.

Nella sua carriera ha collaborato tra gli altri con Scorpions, Kenny Loggins, Dave Mason e Van Morrison, come background vocals nei loro album, e ha inciso un pezzo, 'Love of my life', con Dionne Warwick. Byron sarà accompagnato da un gruppo tutto italiano, i Salento Express.

L'evento è stato organizzato dai giovani dall'associazione culturale Happy Heads. Biglietti in prevendita su www.eventbrite.it o venerdì sera direttamente nella sede del concerto.