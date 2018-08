Incendio distrugge azienda nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 29 AGO - Uno spaventoso incendio distrugge parte di un'azienda metalmeccanica nel Reggiano. Le fiamme sono divampate stanotte, intorno alle 4.30, in via Caduti del Lavoro a Salvaterra, frazione di Casalgrande, nel distretto ceramico. Il rogo si è sviluppato nella ditta Le-Nu nello stabile di proprietà dell'impresa Lnr, partendo da un locale adibito ad ufficio, espandendosi al resto del capannone e parte del tetto.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco dei comandi di Reggio e Sassuolo che hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme. Ingenti i danni, con l'azienda che è stata dichiarata inagibile al termine delle operazioni.

Sulle cause, ancora in via di accertamento, stanno indagando i Carabinieri di Castelnovo Monti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, neppure quella dolosa.