Al via Convegno Filatelico Numismatico

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 29 AGO - Al via il 30 agosto il Convegno Filatelico Numismatico al Palazzo del Turismo di Riccione, organizzato da dieci anni dalla Numismatica riminese.

Oltre all'esposizione, fino all'1 settembre, il programma prevede due conferenze: una di Davide Gasparini ("Da Gerusalemme a Roma. La prigionia di San Paolo attraverso le monete dell'impero romano"), l'altra di Alex Ricchebuono ("Monete e propaganda nell'era del bitcoin").

Anche quest'anno l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato emetterà un francobollo celebrativo, edizione speciale in tiratura limitata di 1.000 pezzi autografata dall'autore. Gli espositori (circa un centinaio da Italia e Europa) tratteranno monete, banconote, medaglie, francobolli, documenti antichi, tele, carte e altro in tre sezioni - filatelia, numismatica e collezionismo vario - visitabili dalle 9 alle 18, come una mostra di medaglie e oggettistica della Prima Guerra Mondiale per il Centenario della fine del conflitto, tema anche degli speciali annulli di Poste Italiane.