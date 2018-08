Riapre scuola FutureDem, c'è anche Zuppi

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - Non solo politici, ma anche l'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, farà parte del gruppo di relatori che da venerdì a domenica prossima metteranno a disposizione le loro esperienze e competenze nella Summer School di FutureDem. L'iniziativa dell'associazione di cultura politica, giunta alla sesta edizione, ha come titolo: "Italia, grande bellezza".

Sviluppo economico sostenibile, coesione territoriale e autonomia regionale, tutela del made in Italy, cultura e integrazione sociale, sono solo alcuni dei temi che saranno oggetto di discussione. Tra i relatori anche Simona Bonafè, Francesco Critelli, Andrea De Maria, Lorenzo Guerini, Andrea Orlando, Matteo Ricci, Matteo Richetti e Walter Veltroni.

Venerdì 31 agosto, alle 15, si apriranno i lavori alla 'Spiaggia Fantini Club', a Fico Eataly World, che proseguiranno sabato dalle 9.30 all'Hotel Europa, in via Cesare Boldrini. L'ultima giornata della scuola si svolgerà domenica, a partire dalle 11 alla Cappella Farnese in piazza Maggiore.