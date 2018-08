Litiga con autista e rompe vetro bus

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - Stava litigando con l'autista di un autobus, quando all'improvviso ha pensato 'bene' di sferrare un pugno sulla portiera, infrangendo così il vetro e impedendo al mezzo di poter proseguire la sua corsa. E' successo nel pomeriggio a Villa Verucchio, nel Riminese, e a sferrare il colpo da 'peso massimo' è stato un brasiliano di 45 anni, poi denunciato dai carabinieri della compagnia di Novafeltria per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

A chiedere l'aiuto dei militari è stato l'autista del bus, in servizio lungo la strada provinciale Marecchiese: il conducente ha spiegato che il 45enne è andato su tutte le furie perché pretendeva di salire lontano dalla fermata e difronte al suo 'no' ha sferrato un cazzotto sulla portiera. La scena ha spaventato e spazientito anche i passeggeri del mezzo, costretti ad attendere un altro bus poiché quello su cui si trovavano era ormai inservibile.