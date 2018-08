'Limbici', mostra foto detenuti Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 28 AGO - Si intitola 'Limbici' ('Limbico' è il sistema del cervello la cui principale funzione è la regolazione emotiva) una mostra di foto realizzate con i detenuti fotografi della Casa circondariale di Ferrara, che sarà aperta al pubblico il 5 e 6 ottobre nell'istituto e fa parte del programma del festival Internazionale. Il progetto è curato da Cristiano Lega e dall'Associazione Feedback, con il patrocinio del Comune di Ferrara. Per visitarla occorre prenotarsi entro il 5 settembre; info www.feedbackvideo.it.

I detenuti, in sei mesi di laboratorio, si sono ritratti attraverso fotografie realizzate direttamente da loro e tra di loro (scatti ed autoscatti), diventando al tempo stesso fotografi e modelli. L'aula del carcere si è trasformata così in uno studio fotografico dopo poter esprimere liberamente le proprie emozioni. La mostra fa parte delle iniziative 'La città incontra il carcere', il cui scopo è far conoscere alcune fra le diverse attività formative in atto all'interno dell'istituto penitenziario.