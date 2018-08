Serie B: Foggia-Carpi 4-2

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Il Foggia ha battuto il Carpi per 4-2 (1-0) in una partita della prima giornata del campionato di Serie B giocata oggi nella città pugliese allo stadio 'Zaccheria'. Queste le reti: nel pt 23' Camporese (F); nel st 5' Loiacono (F), 10' Tonucci (F), 17' Cicerelli (F), 24' Mokulu Tembe (C), 36' Jelenic (C).