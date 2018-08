Incendio Bologna, una cena di strada

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - Una cena di strada metterà a tavola tutta Bologna con la comunità colpita dalle conseguenze dell'incidente sul raccordo autostradale del 6 agosto. Il Comune il quartiere Borgo Panigale-Reno, in collaborazione con le Cucine Popolari e i Centri sociali anziani Ancescao della zona, hanno infatti deciso di promuovere un appuntamento pubblico di solidarietà e amicizia per venerdì 21 settembre: la grande tavolata comincerà alle 19.30 nella piazza pedonale davanti alla sede del quartiere, in via Marco Emilio Lepido 25/2.

Alla cena, accanto ai cittadini, parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, associazioni e ospiti che saranno resi noti nei prossimi giorni: adesioni e informazioni sull'iniziativa sul sito istituzionale Iperbole e sui canali social del Comune di Bologna oppure al quartiere Borgo Panigale.