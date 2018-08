Igor, 'bipolare e delirio messianico'

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - Una personalità con disturbo bipolare, paranoide e dissociativo. E' questo il quadro psichico di Norbert Feher, detenuto da metà dicembre nel carcere di Zuera, Saragozza, secondo il rapporto degli psichiatri che lo hanno visitato su ordine del giudice spagnolo. Nel Paese iberico il killer conosciuto anche come Igor il russo è detenuto per gli omicidi di due agenti della Guardia Civil e di un allevatore, mentre in Italia era ricercato per aver assassinato due persone ad aprile 2017. Nel rapporto, secondo quanto riportano media spagnoli, si parla di "delirio messianico in un contesto di disinibizione, con disforia cronica e sfiducia di tutte le persone". Igor osservano gli specialisti, non avrebbe alcuna consapevolezza della propria situazione e rifiuta qualsiasi trattamento.