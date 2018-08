Escursionista 91enne recuperato da Saer

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - E' stato un recupero con tecniche alpinistiche quello messo in atto stamani dal Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna, intervenuto per portare in salvo un pensionato bolognese di 91 anni finito in una scarpata durante un'escursione. E' scivolato per 30 metri, mentre percorreva da solo il sentiero Cai 455 da Roncoscaglia a Sestola, Appennino Modenese. A dare l'allarme al 118 è stato un giovane che era in zona a cercare funghi. Sono intervenute le squadre del Saer di Fanano, che hanno raggiunto il ferito in una boscaglia fitta e impervia. Lo hanno riportato 'a spalla' al sentiero, poi fino alla strada dove è stato caricato su un'ambulanza che l'ha condotto a Roncoscaglia, dove era atterrata l'eliambulanza di Pavullo. Il 91enne, che ha riportato un trauma cranico e varie escoriazioni, è stato trasferito all'ospedale di Baggiovara in condizioni di media gravità. Sempre oggi, il Saer ha soccorso anche una persona colta da malore mentre era sulla seggiovia del Lago della Ninfa.