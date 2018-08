Asta da record per Ferrari 250 Gto

(ANSA) - MARANELLO (MODENA), 27 AGO - Una Ferrari 250 GTO del 1962 è stata battuta all'asta per la cifra record di 48,4 milioni di dollari da RM Sotheby's a Monterey, in California. La cifra rappresenta il nuovo record di prezzo mai raggiunto da un'auto all'asta, superando il primato stabilito nel 2014 da un'altra 250 GTO, 38,1 milioni. La vettura venduta domenica è l'esemplare numero tre delle 36 250 GTO costruite ed è una dei quattro modelli che furono modificati da Scaglietti nel 1964, quando la carrozzeria disegnata da Pininfarina venne resa più efficiente dal punto di vista aerodinamico. Il primo proprietario di questa vettura, Edoardo Lualdi-Gabardi, fu uno dei piloti privati di maggior successo tanto in pista quanto nelle competizioni di velocità in salita, mentre il secondo, Gianni Bulgari, conseguì la vittoria nella sua classe e fu 4/o assoluto alla Targa Florio del 1963.

Il terzo, l'ex patron del Napoli Corrado Ferlaino, conquistò la vittoria di classe e il quinto posto assoluto nella Targa Florio del 1964.