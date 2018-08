Meteo avverso, cancellato Gp Silverstone

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Il Gp 2018 di Silverstone del motomondiale non si corre per le avverse condizioni meteo. Dopo una serie ripetuta di rinvii e la pioggia incessante che non ha mai smesso di scendere, la direzione corsa ha optato per l'annullamento del Gran Premio, su indicazione dei piloti.

L'asfalto non drenava e le condizioni sono continuamente peggiorate, costringendo gli organizzatori dapprima a rinviare la partenza, poi si è fatta strada l'ipotesi di rinviare la gara a domani, infine si è stabilito che non c'era alcuna opzione per tenere il Gp domani. Esito negativo anche dopo gli ulteriori controlli della pista.

"Alcuni team si sono rifiutati di spostare la gara a domani, quindi è stato deciso di non correre: il problema non e' stata la pioggia, che qui e' ricorrente, ma il rifacimento dell'asfalto che è stato un flop". Così Danilo Petrucci (Ducati Pramac) ha poi commentato con Sky l'annullamento del Gp di Silverstone.