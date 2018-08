F1: trionfo Vettel a Spa, Raikkonen ko

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Sebastian Vettel ha vinto il Gp del Belgio, 13/a gara del mondiale di Formula 1, conquistando la quinta vittoria stagionale. Il pilota Ferrari ha preceduto il rivale per il titolo, Lewis Hamilton (Mercedes), partito dalla pole position, e l'olandese Max Verstappen (Red Bull), terzo.

Vettel rosicchia sette punti in classifica ad Hamilton, portandosi a quota 214, contro i 231 del britannico.

Ai piedi del podio Valtteri Bottas, autore con la Mercedes di un gran recupero dopo essere partito dal fondo dello schieramento per cambio di motore. Il 4/o posto del finlandese e il ritiro di Kimi Raikkonen (Ferrari) avvantaggiano la Mercedes nella classifica costruttori.

Raikkonen ha dato forfait al nono giro per problemi tecnici.

'Toccato' da Ricciardo nel caos della partenza, si è trovato con la posteriore destra distrutta. Dopo aver cambiato pneumatici è rientrato in gara, ma nell'urto aveva subito anche altri danni, specie all'alettone posteriore. Un altro pit non ha consentito di sistemare i problemi.