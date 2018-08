Bagno di folla per omaggio a Simoncelli

(ANSA) - MISANO ADRIATICO (RIMINI), 25 AGO - Bagno di folla ieri sera per omaggiare Marco Simoncelli con una parata di auto per le strade fra Riccione e Misano Adriatico. Migliaia di persone hanno assistito al passaggio dei bolidi che da questa sera saranno in pista per gara-1 del Dtm. Partecipa anche Alex Zanardi, tornato al volante su Bmw, senza protesi. "L'omaggio a Marco Simoncelli - ha commentato il patron Dtm e ex pilota Ferrari Gerhard Berger - era doveroso farlo in mezzo alla sua gente, Il Sic era un campione e un grande personaggio".

Oggi pomeriggio prove e gare, poi alle 20.30 il concerto di Gianna Nannini e alle 22.30 Race 1 Dtm. Alle 20 di domani le qualifiche per race 2, con partenza alle 22.30.