Allerta arancione per temporali in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 25 AGO - Allerta arancione per temporali in tutta l'Emilia-Romagna per oggi e domani. Dal pomeriggio di oggi, sabato 25 agosto, protezione civile e Arpae prevedono temporali diffusi, anche organizzati di forte intensità. Per domani, domenica, ancora temporali diffusi e intensi, localmente persistenti e più probabili al mattino, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Venti forti (intensità media stimata intorno ai 70 Km/h) si attendono sul settore costiero, in attenuazione soltanto dalle ore serali. Mare molto mosso (agitato al largo) con altezza dell'onda stimata intorno ai 3 metri già dalle prime ore del mattino. Moto ondoso in attenuazione in serata. Viste le previsioni meteo si possono verificare problemi nei bacini montani. E' giallo il codice di allerta per criticità idraulica.