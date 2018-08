Mit, al lavoro su Cispadana e Bretella

(ANSA) - BOLOGNA, 24 AGO - "Istituzioni locali stiano tranquille. Il Ministero sta lavorando e rivedendo i dossier come Cispadana (una nuova autostrada nella bassa tra le province di Reggio, Modena e Ferrara, ndr) o Bretella (pensata per collegare l'Autobrennero con il distretto ceramico di Sassuolo, ndr). E a breve, probabilmente entro ottobre, metterà in campo le soluzioni infrastrutturali migliori in termini di costi-benefici per i cittadini". Così su twitter il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, Michele Dell'Orco, è intervenuto nel dibattito su alcune delle opere emiliano-romagnole in discussione. Il riferimento è al dibattito che si è innescato in regione in particolare dopo il rinvio della conferenza dei servizi per un'altra opera, il cosiddetto Passante di Bologna ovvero il progetto di allargamento in sede dell'attuale tangenziale. Un progetto a cui ieri si è detto contrario anche il leader della Lega, Matteo Salvini.