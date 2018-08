Ferita da mezzo agricolo salvando bimba

(ANSA) - PIACENZA, 24 AGO - Sono molto gravi le condizioni di una donna di 57 anni che nel primo pomeriggio è stata travolta da un mezzo agricolo in provincia di Piacenza, mentre tentava di salvare la vita a una bambina facendole scudo con il proprio corpo. La piccola si è salvata, ma la donna è stata investita da un piccolo trattore, privo di controllo perché senza freni lungo una discesa. Quando la donna lo ha visto arrivare, vicino a un vigneto, non ha esitato a frapporsi sulla traiettoria tra il mezzo e la bambina. Fortunatamente la piccola è rimasta illesa, proprio grazie al gesto della donna, ma lei è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dal 118 e dai Vigili del fuoco. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bobbio per accertare la dinamica dell'incidente.