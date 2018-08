F1: Belgio, Raikkonen vola in libere 2

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - E' la Ferrari di Kimi Raikkonen la più veloce nelle seconde libere del Gran Premio del Belgio. Il pilota finlandese ha segnato il miglior tempo in 1'43''355 davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton (1'43''523) e Valtteri Bottas (1'43''803). Quarto crono per la Red Bull di Max Verstappen (1'44''046) e quinto Sebastian Vettel su Ferrari (1'44''046). Sesto tempo per la Red Bull di Daniel Ricciardo (1'44''250).