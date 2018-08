Cade fulmine, stop treni Bologna-Padova

(ANSA) - BOLOGNA, 24 AGO - Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea è interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico è rallentato: sospesi i regionali, mentre per l'Alta Velocità sono state fatte deviazioni via Verona.

Il punto danneggiato dal fulmine a Bologna è vicino al 'bivio Battiferro', dove è stata colpita la linea che corre parallela ai binari. Anche a Castel Maggiore c'è stato un temporale. Alcuni treni in viaggio si sono dovuti fermare e sono stati approntati autobus sostitutivi per trasportare i passeggeri verso la stazione emiliana. Si segnalano forti ritardi.