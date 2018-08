Torna Hey Joe Bologna per Padre Marella

(ANSA) - BOLOGNA, 23 AGO - Concerti, iniziative, un pranzo per i più bisognosi aperto a 250 persone e una raccolta fondi di solidarietà. Bologna si prepara a ospitare, sabato e domenica in Piazza Maggiore, la 14a edizione di "Hey Joe", tanti spettacoli per un evento dedicato alla memoria di don Olinto Marella, religioso impegnato in opere di carità per i più poveri.

"Anche l'arcivescovo monsignor Matteo Maria Zuppi ci porterà un saluto - ha spiegato l'organizzatore Valerio Negroni - per un evento con 300 artisti volontari che animeranno le due giornate.

Raccoglieremo offerte da dedicare a Piazza Grande e alle Cucine Popolari. Facciamo tutto questo perché, nei quartieri più poveri, Padre Marella é stato un aiuto, un prete di strada sempre presente, il Padre Pio di Bologna. Speriamo che quest'anno sia l'anno buono per la sua beatificazione, speriamo che il Vaticano se ne renda conto".