Sparisce rapace, appello dell'allevatore

(ANSA) - BOLOGNA, 23 AGO - "Non è un animale pericoloso ed essendo cresciuto in cattività non è ancora in grado di procurarsi cibo da solo". E' l'appello lanciato su Facebook da un giovane allevatore di Crespellano, nel Bolognese, che la scorsa notte ha subito il furto di una femmina di poiana di Harris, un rapace che custodiva in una voliera nel giardino della sua abitazione. Qualcuno ha aperto la gabbia e, servendosi di un guanto, ha fatto sparire il volatile, che il giovane stava addestrando per spettacoli di falconeria. Sahin, 30enne di origine turca che vive in Italia da quando era bambino, non esclude il gesto di un animalista che voleva liberare il rapace, ma in tal caso "chi lo ha fatto lo ha condannato a morte certa, perché la poiana ha solo 8 mesi e non è in grado di cercarsi da sola il cibo". Il giovane ha denunciato il furto ai Carabinieri Forestali i quali, a quanto si apprende, ipotizzano che il rapace sia stato rubato, forse da mani esperte.