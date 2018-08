Salvini: 'penso a civici per Regionali'

(ANSA) - BOLOGNA, 23 AGO - "Questa estate ho ragionato di alcune possibilità di candidature civiche, veramente civiche e non di partito. Parlo del mondo dell'impresa, delle professioni, della cultura. C'è un po' di tempo". L'ha detto il ministro dell'Interno e leader leghista, Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere di Bologna, parlando del voto regionale in Emilia-Romagna del 2019.

"Bologna tra l'altro - ha aggiunto - è una città a cui tengo particolarmente. Le ho rubato il prefetto per fare il capo di gabinetto al mio ministero e ho voglia di andare in piazza Verdi (il cuore della zona universitaria, da anni al centro di un dibattito sulla sicurezza, ndr) a bermi uno spritz senza l'esercito a protezione". Salvini si è detto poi contrario al Passante di Mezzo: "Noi siamo per finire le opere secondarie, vedere l'ipotesi della banalizzazione e poi eventualmente aprire la discussione sulla realizzazione del Passante autostradale a Sud".