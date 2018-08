Noleggio abusivo, skipper multato da Gdf

(ANSA) - RAVENNA, 23 AGO - Aperitivi in mezzo al mare, addii al nubilato e pernottamenti a bordo di due prestigiose imbarcazioni a vela: un servizio di noleggio impeccabile, peccato che fosse completamente abusivo, in violazione del codice della nautica. A scoprire il business irregolare è stata la Guardia di finanza di Marina di Ravenna che a Cesenatico, in provincia di Forlì e Cesena, ha individuato e sanzionato lo skipper che conduceva le barche, multando in solido anche i proprietari. Le fiamme gialle sono arrivate a lui esaminando le recensioni sui portali web specializzati, relative all'offerta di servizi dedicati ad esperienze in mare, scoprendo così che l'attività di 'noleggio occasionale' non dava comunicazioni all'Autorità marittima. Incrociando i dati dei clienti e delle uscite in mare, i finanzieri hanno accertato 22 prestazioni di noleggio abusivo: oltre 60mila euro, il totale delle sanzioni comminate.

Sono infine in corso gli accertamenti fiscali per ricostruire l'ammontare dei proventi sottratti alle tasse.