Droga: scoperta famiglia di spacciatori

(ANSA) - FORLI', 23 AGO - Il padre, un albanese di 58 anni, incensurato e disoccupato, arrestato ai domiciliari e successivamente condannato a un anno e quattro mesi di carcere oltre a 800 euro di multa per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I due figli, di 33 e 28 anni, indagati per la medesima ipotesi di reato. Sequestrati 27 grammi di cocaina già suddivisi in 14 dosi termosaldate, e due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, oltre a 20mila euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. E' l'epilogo di una operazione della squadra mobile di Forlì-Cesena che nei giorni scorsi, dopo avere osservato diversi incontri sospetti dei tre con noti tossicodipendenti, ha fatto irruzione nell'abitazione degli stranieri a San Mauro Pascoli, nel Cesenate.