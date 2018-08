Auto si incendia, morta anziana

(ANSA) - BOLOGNA, 23 AGO - Una donna di 86 anni, Maria Mordini, è morta in serata quando l'auto su cui si trovava ha preso fuoco, forse per un guasto elettrico, vicino a casa sulle colline di Riolo Terme (Ravenna), frazione Borgo Rivola.

All'interno della vettura c'era anche il marito, 83, portato all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni per le ustioni riportate.

Secondo quanto ricostruito verso le 21 i due anziani coniugi erano nell'auto quando si sono innescate le fiamme. L'incendio si è rapidamente allargato e l'uomo è in qualche modo riuscito a uscire, mentre la moglie è rimasta all'interno. Inutile il tentativo del marito di soccorrerla e poi del 118, con ambulanza e auto medica. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Faenza e, per i rilievi, i carabinieri.