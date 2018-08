Treno fermo su Alta Velocità, disagi

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Un treno Italo, diretto da Torino a Roma, si è fermato per un problema elettrico dalle 16.15 sulla linea Alta Velocità, tra le stazioni di Melegnano, nel Milanese, e quella di Livraga, nel Lodigiano, in Lombardia. Intorno alle 18.30 è iniziato l'affiancamento da parte di un altro treno in modo da consentire il trasbordo dei passeggeri.

Intanto si sono registrati ritardi sulla linea, con treni che hanno dovuto viaggiare a senso unico alternato su unico binario o sono stati trasferiti fra Milano e Piacenza sulla linea convenzionale. "Siamo bloccati senza aria condizionata. Non ci fanno scendere - ha scritto un viaggiatore arrabbiatissimo -. Non ci danno notizie. La temperatura è altissima. La gente si sta sentendo male e sta dando di matto". Da Italo sottolineano che tutti i passeggeri riceveranno il 100% di indennizzo e un voucher dello stesso importo del biglietto.