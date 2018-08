Sbloccati 4,8 mln ponte Casalmaggiore

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - A pochi giorni dal suo insediamento il Ministro Danilo Toninelli, "ha sbloccato i fondi necessari ai lavori di manutenzione" del ponte tra Colorno e Casalmaggiore "mettendoli a disposizione della Provincia di Parma, che è responsabile dell'intervento". Lo riferisce una nota del Mit. "Il Mit - prosegue la nota - ha dunque tempestivamente garantito agli enti preposti la disponibilità delle risorse necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino di quella che rappresenta un'opera fondamentale per quei territori, sbloccando a giugno 4,8 milioni di euro su un finanziamento complessivo di 6 milioni. Spetta ora alla Provincia, ci auguriamo nel più breve tempo possibile, affidare i lavori e restituire ai cittadini questa importante infrastruttura che, per altro, potrebbe contribuire a salvare il punto nascita dell'ospedale di Casalmaggiore Oglio Po".