Mostra su Berengario,medico Rinascimento

(ANSA) - CARPI (MODENA), 22 AGO - Una mostra rilegge e porta d'attualità l'avventura scientifica e umana di Berengario da Carpi, medico del Rinascimento, chirurgo di tre papi e di principi come Lorenzo de' Medici, conteso dalle più importanti corti dell'epoca. E' in programma dal 14 settembre al 16 dicembre ai Musei di Palazzo dei Pio, a Carpi: attraverso dipinti, incisioni, disegni, libri antichi e manoscritti, l'esposizione, in tre sezioni, riporta di attualità la figura di un protagonista assoluto della storia della medicina e dell'anatomia del Cinquecento.

Nel suo campo di specializzazione Berengario, pseudonimo di Jacopo Barigazzi (Carpi 1460 circa - Ferrara 1530), seppe modernizzare e sviluppare una disciplina, come quella medico-chirurgica, verso nuovi orizzonti di ricerca. La sua grande intuizione sta nell'aver compreso il valore della forma visiva, dell'illustrazione, nei libri di anatomia: non più solo la rilettura degli antichi, ma una conoscenza diretta che passa attraverso la pratica delle dissezioni.